CotizacionesSecciones
Divisas / MKSI
Volver a Acciones

MKSI: MKS Instruments Inc

119.44 USD 1.09 (0.92%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de MKSI de hoy ha cambiado un 0.92%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 115.74, mientras que el máximo ha alcanzado 122.09.

Siga la dinámica de la pareja de divisas MKS Instruments Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MKSI News

Rango diario
115.74 122.09
Rango anual
54.84 125.33
Cierres anteriores
118.35
Open
118.32
Bid
119.44
Ask
119.74
Low
115.74
High
122.09
Volumen
4.320 K
Cambio diario
0.92%
Cambio mensual
19.62%
Cambio a 6 meses
49.81%
Cambio anual
9.39%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B