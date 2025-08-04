Divisas / MKSI
MKSI: MKS Instruments Inc
119.44 USD 1.09 (0.92%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MKSI de hoy ha cambiado un 0.92%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 115.74, mientras que el máximo ha alcanzado 122.09.
Siga la dinámica de la pareja de divisas MKS Instruments Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
115.74 122.09
Rango anual
54.84 125.33
- Cierres anteriores
- 118.35
- Open
- 118.32
- Bid
- 119.44
- Ask
- 119.74
- Low
- 115.74
- High
- 122.09
- Volumen
- 4.320 K
- Cambio diario
- 0.92%
- Cambio mensual
- 19.62%
- Cambio a 6 meses
- 49.81%
- Cambio anual
- 9.39%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B