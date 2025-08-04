KurseKategorien
MKSI: MKS Instruments Inc

129.92 USD 10.48 (8.77%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MKSI hat sich für heute um 8.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 123.79 bis zu einem Hoch von 132.44 gehandelt.

Verfolgen Sie die MKS Instruments Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
123.79 132.44
Jahresspanne
54.84 132.44
Vorheriger Schlusskurs
119.44
Eröffnung
124.00
Bid
129.92
Ask
130.22
Tief
123.79
Hoch
132.44
Volumen
5.775 K
Tagesänderung
8.77%
Monatsänderung
30.12%
6-Monatsänderung
62.95%
Jahresänderung
18.99%
