MKSI: MKS Instruments Inc
129.92 USD 10.48 (8.77%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MKSI hat sich für heute um 8.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 123.79 bis zu einem Hoch von 132.44 gehandelt.
Verfolgen Sie die MKS Instruments Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
123.79 132.44
Jahresspanne
54.84 132.44
- Vorheriger Schlusskurs
- 119.44
- Eröffnung
- 124.00
- Bid
- 129.92
- Ask
- 130.22
- Tief
- 123.79
- Hoch
- 132.44
- Volumen
- 5.775 K
- Tagesänderung
- 8.77%
- Monatsänderung
- 30.12%
- 6-Monatsänderung
- 62.95%
- Jahresänderung
- 18.99%
