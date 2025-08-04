货币 / MKSI
MKSI: MKS Instruments Inc
118.35 USD 1.97 (1.69%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MKSI汇率已更改1.69%。当日，交易品种以低点116.39和高点119.23进行交易。
关注MKS Instruments Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MKSI新闻
日范围
116.39 119.23
年范围
54.84 125.33
- 前一天收盘价
- 116.38
- 开盘价
- 117.93
- 卖价
- 118.35
- 买价
- 118.65
- 最低价
- 116.39
- 最高价
- 119.23
- 交易量
- 2.832 K
- 日变化
- 1.69%
- 月变化
- 18.53%
- 6个月变化
- 48.44%
- 年变化
- 8.39%
