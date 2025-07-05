通貨 / LSPD
LSPD: Lightspeed Commerce Inc Subordinate Voting Shares
12.60 USD 0.05 (0.40%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LSPDの今日の為替レートは、-0.40%変化しました。日中、通貨は1あたり12.53の安値と12.78の高値で取引されました。
Lightspeed Commerce Inc Subordinate Voting Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
LSPD News
- Lightspeed Commerce Inc. (LSPD) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
- RBCがLightspeedの株式評価を「アウトパフォーム」に据え置き、成長性を評価
- Lightspeed stock rating reiterated at Outperform by RBC, cites growth
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.40%
- Will Toast's Product Innovation Drive Profits Despite Cost Headwinds?
- Trump's New Import Rules Create Ripples: Korea Post Suspends All US-Bound Mail And Parcels, Other Nations Make Similar Moves - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Trump's New Import Rules Create Ripples: Korea Post Suspends All US-Bound Mail And Parcels, Other Nations Make Similar Moves - (BABA), (AMZN)
- Toast Reports Net Adds Surge in Q2: Is the Momentum Sustainable?
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.20%
- Nearly 50% of adults are now ordering kids’ meals. ‘It’s economical and it’s filling.’
- Trump's Tariff Ceasefire Is Failing To Stop US-China Trade Collapse: Container Ship Traffic Hits Lowest Readings In 2 Years - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- TOST Skyrockets 78% in a Year: How Should You Play the Stock?
- Lightspeed Commerce Inc. (LSPD) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Should You Hold or Sell TOST Stock Before Q2 Earnings Release?
- Lightspeed Commerce Inc. 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:LSPD)
- Lightspeed Commerce Inc. (LSPD) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.40%
- Lightspeed POS (LSPD) Q1 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Lightspeed Commerce Inc. (LSPD) Q1 Earnings Lag Estimates
- Analysts Estimate Snap (SNAP) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.45%
- Lightspeed Commerce Inc. (LSPD) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Lightspeed Commerce Inc. (LSPD) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
- 'Valuespending' Is Changing The Way We Shop, 62% Of Consumers Now Say They Consider A Brand's Values When Purchasing - Lightspeed Commerce (NYSE:LSPD)
1日のレンジ
12.53 12.78
1年のレンジ
7.34 18.96
- 以前の終値
- 12.65
- 始値
- 12.75
- 買値
- 12.60
- 買値
- 12.90
- 安値
- 12.53
- 高値
- 12.78
- 出来高
- 544
- 1日の変化
- -0.40%
- 1ヶ月の変化
- 4.74%
- 6ヶ月の変化
- 43.02%
- 1年の変化
- -23.22%
