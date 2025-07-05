クォートセクション
通貨 / LSPD
LSPD: Lightspeed Commerce Inc Subordinate Voting Shares

12.60 USD 0.05 (0.40%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

LSPDの今日の為替レートは、-0.40%変化しました。日中、通貨は1あたり12.53の安値と12.78の高値で取引されました。

Lightspeed Commerce Inc Subordinate Voting Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
12.53 12.78
1年のレンジ
7.34 18.96
以前の終値
12.65
始値
12.75
買値
12.60
買値
12.90
安値
12.53
高値
12.78
出来高
544
1日の変化
-0.40%
1ヶ月の変化
4.74%
6ヶ月の変化
43.02%
1年の変化
-23.22%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K