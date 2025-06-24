Валюты / LSPD
LSPD: Lightspeed Commerce Inc Subordinate Voting Shares
12.35 USD 0.10 (0.82%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LSPD за сегодня изменился на 0.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.14, а максимальная — 12.40.
Следите за динамикой Lightspeed Commerce Inc Subordinate Voting Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости LSPD
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.40%
- Will Toast's Product Innovation Drive Profits Despite Cost Headwinds?
- Trump's New Import Rules Create Ripples: Korea Post Suspends All US-Bound Mail And Parcels, Other Nations Make Similar Moves - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Toast Reports Net Adds Surge in Q2: Is the Momentum Sustainable?
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.20%
- Nearly 50% of adults are now ordering kids’ meals. ‘It’s economical and it’s filling.’
- Trump's Tariff Ceasefire Is Failing To Stop US-China Trade Collapse: Container Ship Traffic Hits Lowest Readings In 2 Years - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- TOST Skyrockets 78% in a Year: How Should You Play the Stock?
- Lightspeed Commerce Inc. (LSPD) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Should You Hold or Sell TOST Stock Before Q2 Earnings Release?
- Lightspeed Commerce Inc. 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:LSPD)
- Lightspeed Commerce Inc. (LSPD) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.40%
- Lightspeed POS (LSPD) Q1 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Lightspeed Commerce Inc. (LSPD) Q1 Earnings Lag Estimates
- Analysts Estimate Snap (SNAP) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.45%
- Lightspeed Commerce Inc. (LSPD) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Lightspeed Commerce Inc. (LSPD) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
- 'Valuespending' Is Changing The Way We Shop, 62% Of Consumers Now Say They Consider A Brand's Values When Purchasing - Lightspeed Commerce (NYSE:LSPD)
- Lightspeed appoints BCE executive Glen LeBlanc to board of directors
- NuORDER by Lightspeed Introduces Order Trends; A Powerful New Tool Designed to Bring Insights to Wholesale Buying
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.41%
Дневной диапазон
12.14 12.40
Годовой диапазон
7.34 18.96
- Предыдущее закрытие
- 12.25
- Open
- 12.23
- Bid
- 12.35
- Ask
- 12.65
- Low
- 12.14
- High
- 12.40
- Объем
- 707
- Дневное изменение
- 0.82%
- Месячное изменение
- 2.66%
- 6-месячное изменение
- 40.18%
- Годовое изменение
- -24.74%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.