Dövizler / LSPD
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
LSPD: Lightspeed Commerce Inc Subordinate Voting Shares
12.61 USD 0.01 (0.08%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LSPD fiyatı bugün 0.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 12.59 ve Yüksek fiyatı olarak 12.83 aralığında işlem gördü.
Lightspeed Commerce Inc Subordinate Voting Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LSPD haberleri
- Lightspeed Commerce Inc. (LSPD) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
- RBC, Lightspeed hissesi için Outperform notunu yineledi, büyümeyi işaret etti
- Lightspeed stock rating reiterated at Outperform by RBC, cites growth
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.40%
- Will Toast's Product Innovation Drive Profits Despite Cost Headwinds?
- Trump's New Import Rules Create Ripples: Korea Post Suspends All US-Bound Mail And Parcels, Other Nations Make Similar Moves - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Trump's New Import Rules Create Ripples: Korea Post Suspends All US-Bound Mail And Parcels, Other Nations Make Similar Moves - (BABA), (AMZN)
- Toast Reports Net Adds Surge in Q2: Is the Momentum Sustainable?
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.20%
- Nearly 50% of adults are now ordering kids’ meals. ‘It’s economical and it’s filling.’
- Trump's Tariff Ceasefire Is Failing To Stop US-China Trade Collapse: Container Ship Traffic Hits Lowest Readings In 2 Years - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- TOST Skyrockets 78% in a Year: How Should You Play the Stock?
- Lightspeed Commerce Inc. (LSPD) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Should You Hold or Sell TOST Stock Before Q2 Earnings Release?
- Lightspeed Commerce Inc. 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:LSPD)
- Lightspeed Commerce Inc. (LSPD) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.40%
- Lightspeed POS (LSPD) Q1 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Lightspeed Commerce Inc. (LSPD) Q1 Earnings Lag Estimates
- Analysts Estimate Snap (SNAP) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.45%
- Lightspeed Commerce Inc. (LSPD) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Lightspeed Commerce Inc. (LSPD) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
- 'Valuespending' Is Changing The Way We Shop, 62% Of Consumers Now Say They Consider A Brand's Values When Purchasing - Lightspeed Commerce (NYSE:LSPD)
Günlük aralık
12.59 12.83
Yıllık aralık
7.34 18.96
- Önceki kapanış
- 12.60
- Açılış
- 12.68
- Satış
- 12.61
- Alış
- 12.91
- Düşük
- 12.59
- Yüksek
- 12.83
- Hacim
- 483
- Günlük değişim
- 0.08%
- Aylık değişim
- 4.82%
- 6 aylık değişim
- 43.13%
- Yıllık değişim
- -23.16%
21 Eylül, Pazar