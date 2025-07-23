クォートセクション
LII: Lennox International Inc

541.74 USD 3.73 (0.68%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

LIIの今日の為替レートは、-0.68%変化しました。日中、通貨は1あたり538.64の安値と548.35の高値で取引されました。

Lennox International Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
538.64 548.35
1年のレンジ
500.10 689.44
以前の終値
545.47
始値
545.23
買値
541.74
買値
542.04
安値
538.64
高値
548.35
出来高
1.144 K
1日の変化
-0.68%
1ヶ月の変化
-1.78%
6ヶ月の変化
-3.41%
1年の変化
-10.16%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K