LII: Lennox International Inc

539.93 USD 1.81 (0.33%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de LII a changé de -0.33% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 537.37 et à un maximum de 544.98.

Suivez la dynamique Lennox International Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
537.37 544.98
Range Annuel
500.10 689.44
Clôture Précédente
541.74
Ouverture
544.98
Bid
539.93
Ask
540.23
Plus Bas
537.37
Plus Haut
544.98
Volume
247
Changement quotidien
-0.33%
Changement Mensuel
-2.11%
Changement à 6 Mois
-3.73%
Changement Annuel
-10.46%
