LII: Lennox International Inc
539.93 USD 1.81 (0.33%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LII a changé de -0.33% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 537.37 et à un maximum de 544.98.
Suivez la dynamique Lennox International Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
LII Nouvelles
- Lennox déclare un dividende trimestriel de 1,30$ par action
- Lennox declares quarterly dividend of $1.30 per share
- Lennox International Inc. (LII) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference
- Lennox à la conférence Morgan Stanley : croissance stratégique face aux défis du marché
- Lennox at Morgan Stanley Conference: Strategic Growth Amid Market Challenges
- Johnson Controls Rewards Shareholders With 8% Dividend Hike
- L’action Carrier Global chute après l’avertissement du PDG sur les volumes du T3
- Carrier Global stock falls after CEO warns of lower Q3 volume
- Johnson Controls Unveils Silent-Aire CDU, Boosts Thermal Management Portfolio
- Lennox first to pass DOE cold climate heat pump validation test
- Lennox to acquire NSI Industries’ HVAC division for $550 million
- Trane's Moat And Secular Trend Positioning Justify A High Multiple. (NYSE:TT)
- Here's Why Lennox (LII) Is a Great 'Buy the Bottom' Stock Now
- JPMorgan assumes coverage of Aris Water Solutions stock with Neutral rating
- Lennox International price target raised to $592 from $549 at JPMorgan
- Stock Market Keeps Hitting Highs Amid Tesla, Google, Trade Deals: Weekly Review
- Mizuho raises Lennox International stock price target to $650 on strong Q2
- Lennox International stock price target raised to $730 by Oppenheimer
- Lennox International Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:LII)
- Eli Lilly, GE Vernova Surge Among Wednesday’s Market Cap Stock Movers
- Lennox Posts 14% EPS Jump in Q2
- GE Vernova Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Thermo Fisher Scientific, Lennox International, General Dynamics And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Arrowhead Pharma (NASDAQ:ARWR), Abivax (NASDAQ:ABVX)
- Earnings call transcript: Lennox beats Q2 2025 expectations, stock surges
- GE Vernova, Fiserv among Wednesday’s market cap stock movers
Range quotidien
537.37 544.98
Range Annuel
500.10 689.44
- Clôture Précédente
- 541.74
- Ouverture
- 544.98
- Bid
- 539.93
- Ask
- 540.23
- Plus Bas
- 537.37
- Plus Haut
- 544.98
- Volume
- 247
- Changement quotidien
- -0.33%
- Changement Mensuel
- -2.11%
- Changement à 6 Mois
- -3.73%
- Changement Annuel
- -10.46%
20 septembre, samedi