LII: Lennox International Inc
541.74 USD 3.73 (0.68%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LII hat sich für heute um -0.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 538.64 bis zu einem Hoch von 548.35 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lennox International Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
538.64 548.35
Jahresspanne
500.10 689.44
- Vorheriger Schlusskurs
- 545.47
- Eröffnung
- 545.23
- Bid
- 541.74
- Ask
- 542.04
- Tief
- 538.64
- Hoch
- 548.35
- Volumen
- 1.144 K
- Tagesänderung
- -0.68%
- Monatsänderung
- -1.78%
- 6-Monatsänderung
- -3.41%
- Jahresänderung
- -10.16%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K