LII: Lennox International Inc
550.18 USD 2.20 (0.40%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LII за сегодня изменился на -0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 547.97, а максимальная — 558.11.
Следите за динамикой Lennox International Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LII
- Lennox International Inc. (LII) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference
- Lennox на конференции Morgan Stanley: стратегический рост на фоне рыночных вызовов
- Lennox at Morgan Stanley Conference: Strategic Growth Amid Market Challenges
- Johnson Controls Rewards Shareholders With 8% Dividend Hike
- Carrier Global stock falls after CEO warns of lower Q3 volume
- Johnson Controls Unveils Silent-Aire CDU, Boosts Thermal Management Portfolio
- Lennox first to pass DOE cold climate heat pump validation test
- Lennox to acquire NSI Industries’ HVAC division for $550 million
- Trane's Moat And Secular Trend Positioning Justify A High Multiple. (NYSE:TT)
- Here's Why Lennox (LII) Is a Great 'Buy the Bottom' Stock Now
- JPMorgan assumes coverage of Aris Water Solutions stock with Neutral rating
- Lennox International price target raised to $592 from $549 at JPMorgan
- Stock Market Keeps Hitting Highs Amid Tesla, Google, Trade Deals: Weekly Review
- Mizuho raises Lennox International stock price target to $650 on strong Q2
- Lennox International stock price target raised to $730 by Oppenheimer
- Lennox International Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:LII)
- Eli Lilly, GE Vernova Surge Among Wednesday’s Market Cap Stock Movers
- Lennox Posts 14% EPS Jump in Q2
- GE Vernova Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Thermo Fisher Scientific, Lennox International, General Dynamics And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Arrowhead Pharma (NASDAQ:ARWR), Abivax (NASDAQ:ABVX)
- Earnings call transcript: Lennox beats Q2 2025 expectations, stock surges
- GE Vernova, Fiserv among Wednesday’s market cap stock movers
- Lennox International stock hits all-time high at 683.7 USD
- Lennox (LII) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Lennox International (LII) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
Дневной диапазон
547.97 558.11
Годовой диапазон
500.10 689.44
- Предыдущее закрытие
- 552.38
- Open
- 551.40
- Bid
- 550.18
- Ask
- 550.48
- Low
- 547.97
- High
- 558.11
- Объем
- 440
- Дневное изменение
- -0.40%
- Месячное изменение
- -0.25%
- 6-месячное изменение
- -1.90%
- Годовое изменение
- -8.76%
