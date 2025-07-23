КотировкиРазделы
Валюты / LII
Назад в Рынок акций США

LII: Lennox International Inc

550.18 USD 2.20 (0.40%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LII за сегодня изменился на -0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 547.97, а максимальная — 558.11.

Следите за динамикой Lennox International Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости LII

Дневной диапазон
547.97 558.11
Годовой диапазон
500.10 689.44
Предыдущее закрытие
552.38
Open
551.40
Bid
550.18
Ask
550.48
Low
547.97
High
558.11
Объем
440
Дневное изменение
-0.40%
Месячное изменение
-0.25%
6-месячное изменение
-1.90%
Годовое изменение
-8.76%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.