LII: Lennox International Inc
539.93 USD 1.81 (0.33%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LII fiyatı bugün -0.33% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 537.37 ve Yüksek fiyatı olarak 544.98 aralığında işlem gördü.
Lennox International Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
537.37 544.98
Yıllık aralık
500.10 689.44
- Önceki kapanış
- 541.74
- Açılış
- 544.98
- Satış
- 539.93
- Alış
- 540.23
- Düşük
- 537.37
- Yüksek
- 544.98
- Hacim
- 247
- Günlük değişim
- -0.33%
- Aylık değişim
- -2.11%
- 6 aylık değişim
- -3.73%
- Yıllık değişim
- -10.46%
21 Eylül, Pazar