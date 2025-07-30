通貨 / JCI
JCI: Johnson Controls International plc
108.42 USD 1.00 (0.93%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
JCIの今日の為替レートは、0.93%変化しました。日中、通貨は1あたり107.63の安値と109.89の高値で取引されました。
Johnson Controls International plcダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
107.63 109.89
1年のレンジ
68.03 112.63
- 以前の終値
- 107.42
- 始値
- 108.09
- 買値
- 108.42
- 買値
- 108.72
- 安値
- 107.63
- 高値
- 109.89
- 出来高
- 5.727 K
- 1日の変化
- 0.93%
- 1ヶ月の変化
- 2.80%
- 6ヶ月の変化
- 35.83%
- 1年の変化
- 39.07%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K