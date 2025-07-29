통화 / JCI
JCI: Johnson Controls International plc
108.68 USD 0.26 (0.24%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
JCI 환율이 오늘 0.24%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 107.03이고 고가는 109.19이었습니다.
Johnson Controls International plc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
107.03 109.19
년간 변동
68.03 112.63
- 이전 종가
- 108.42
- 시가
- 109.19
- Bid
- 108.68
- Ask
- 108.98
- 저가
- 107.03
- 고가
- 109.19
- 볼륨
- 6.348 K
- 일일 변동
- 0.24%
- 월 변동
- 3.04%
- 6개월 변동
- 36.16%
- 년간 변동율
- 39.40%
