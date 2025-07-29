Валюты / JCI
JCI: Johnson Controls International plc
106.95 USD 0.85 (0.79%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс JCI за сегодня изменился на -0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 106.08, а максимальная — 107.94.
Следите за динамикой Johnson Controls International plc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
106.08 107.94
Годовой диапазон
68.03 112.63
- Предыдущее закрытие
- 107.80
- Open
- 107.47
- Bid
- 106.95
- Ask
- 107.25
- Low
- 106.08
- High
- 107.94
- Объем
- 5.821 K
- Дневное изменение
- -0.79%
- Месячное изменение
- 1.40%
- 6-месячное изменение
- 33.99%
- Годовое изменение
- 37.19%
