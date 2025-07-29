Divisas / JCI
JCI: Johnson Controls International plc
107.42 USD 0.47 (0.44%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de JCI de hoy ha cambiado un 0.44%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 106.42, mientras que el máximo ha alcanzado 108.37.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Johnson Controls International plc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
106.42 108.37
Rango anual
68.03 112.63
- Cierres anteriores
- 106.95
- Open
- 107.07
- Bid
- 107.42
- Ask
- 107.72
- Low
- 106.42
- High
- 108.37
- Volumen
- 7.319 K
- Cambio diario
- 0.44%
- Cambio mensual
- 1.85%
- Cambio a 6 meses
- 34.58%
- Cambio anual
- 37.79%
