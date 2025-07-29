CotizacionesSecciones
JCI: Johnson Controls International plc

107.42 USD 0.47 (0.44%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de JCI de hoy ha cambiado un 0.44%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 106.42, mientras que el máximo ha alcanzado 108.37.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Johnson Controls International plc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado.

JCI News

Rango diario
106.42 108.37
Rango anual
68.03 112.63
Cierres anteriores
106.95
Open
107.07
Bid
107.42
Ask
107.72
Low
106.42
High
108.37
Volumen
7.319 K
Cambio diario
0.44%
Cambio mensual
1.85%
Cambio a 6 meses
34.58%
Cambio anual
37.79%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B