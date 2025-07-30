CotationsSections
JCI: Johnson Controls International plc

108.68 USD 0.26 (0.24%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de JCI a changé de 0.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 107.03 et à un maximum de 109.19.

Suivez la dynamique Johnson Controls International plc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
107.03 109.19
Range Annuel
68.03 112.63
Clôture Précédente
108.42
Ouverture
109.19
Bid
108.68
Ask
108.98
Plus Bas
107.03
Plus Haut
109.19
Volume
6.348 K
Changement quotidien
0.24%
Changement Mensuel
3.04%
Changement à 6 Mois
36.16%
Changement Annuel
39.40%
