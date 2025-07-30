Devises / JCI
JCI: Johnson Controls International plc
108.68 USD 0.26 (0.24%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de JCI a changé de 0.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 107.03 et à un maximum de 109.19.
Suivez la dynamique Johnson Controls International plc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
107.03 109.19
Range Annuel
68.03 112.63
- Clôture Précédente
- 108.42
- Ouverture
- 109.19
- Bid
- 108.68
- Ask
- 108.98
- Plus Bas
- 107.03
- Plus Haut
- 109.19
- Volume
- 6.348 K
- Changement quotidien
- 0.24%
- Changement Mensuel
- 3.04%
- Changement à 6 Mois
- 36.16%
- Changement Annuel
- 39.40%
