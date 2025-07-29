Dövizler / JCI
JCI: Johnson Controls International plc
108.68 USD 0.26 (0.24%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
JCI fiyatı bugün 0.24% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 107.03 ve Yüksek fiyatı olarak 109.19 aralığında işlem gördü.
Johnson Controls International plc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
107.03 109.19
Yıllık aralık
68.03 112.63
- Önceki kapanış
- 108.42
- Açılış
- 109.19
- Satış
- 108.68
- Alış
- 108.98
- Düşük
- 107.03
- Yüksek
- 109.19
- Hacim
- 6.348 K
- Günlük değişim
- 0.24%
- Aylık değişim
- 3.04%
- 6 aylık değişim
- 36.16%
- Yıllık değişim
- 39.40%
21 Eylül, Pazar