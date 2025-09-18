クォートセクション
IWN: iShares Russell 2000 Value ETF

176.99 USD 1.96 (1.10%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IWNの今日の為替レートは、-1.10%変化しました。日中、通貨は1あたり176.72の安値と179.01の高値で取引されました。

iShares Russell 2000 Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
176.72 179.01
1年のレンジ
129.38 183.49
以前の終値
178.95
始値
179.01
買値
176.99
買値
177.29
安値
176.72
高値
179.01
出来高
1.518 K
1日の変化
-1.10%
1ヶ月の変化
2.89%
6ヶ月の変化
17.63%
1年の変化
6.35%
