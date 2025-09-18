通貨 / IWN
IWN: iShares Russell 2000 Value ETF
176.99 USD 1.96 (1.10%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IWNの今日の為替レートは、-1.10%変化しました。日中、通貨は1あたり176.72の安値と179.01の高値で取引されました。
iShares Russell 2000 Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
IWN News
1日のレンジ
176.72 179.01
1年のレンジ
129.38 183.49
- 以前の終値
- 178.95
- 始値
- 179.01
- 買値
- 176.99
- 買値
- 177.29
- 安値
- 176.72
- 高値
- 179.01
- 出来高
- 1.518 K
- 1日の変化
- -1.10%
- 1ヶ月の変化
- 2.89%
- 6ヶ月の変化
- 17.63%
- 1年の変化
- 6.35%
21 9月, 日曜日