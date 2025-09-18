КотировкиРазделы
Валюты / IWN
Назад в Рынок акций США

IWN: iShares Russell 2000 Value ETF

176.99 USD 1.96 (1.10%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IWN за сегодня изменился на -1.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 176.72, а максимальная — 179.01.

Следите за динамикой iShares Russell 2000 Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости IWN

Дневной диапазон
176.72 179.01
Годовой диапазон
129.38 183.49
Предыдущее закрытие
178.95
Open
179.01
Bid
176.99
Ask
177.29
Low
176.72
High
179.01
Объем
1.518 K
Дневное изменение
-1.10%
Месячное изменение
2.89%
6-месячное изменение
17.63%
Годовое изменение
6.35%
21 сентября, воскресенье