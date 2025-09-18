货币 / IWN
IWN: iShares Russell 2000 Value ETF
176.99 USD 1.96 (1.10%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日IWN汇率已更改-1.10%。当日，交易品种以低点176.72和高点179.01进行交易。
关注iShares Russell 2000 Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
176.72 179.01
年范围
129.38 183.49
- 前一天收盘价
- 178.95
- 开盘价
- 179.01
- 卖价
- 176.99
- 买价
- 177.29
- 最低价
- 176.72
- 最高价
- 179.01
- 交易量
- 1.518 K
- 日变化
- -1.10%
- 月变化
- 2.89%
- 6个月变化
- 17.63%
- 年变化
- 6.35%
21 九月, 星期日