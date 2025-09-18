报价部分
货币 / IWN
回到股票

IWN: iShares Russell 2000 Value ETF

176.99 USD 1.96 (1.10%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日IWN汇率已更改-1.10%。当日，交易品种以低点176.72和高点179.01进行交易。

关注iShares Russell 2000 Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IWN新闻

日范围
176.72 179.01
年范围
129.38 183.49
前一天收盘价
178.95
开盘价
179.01
卖价
176.99
买价
177.29
最低价
176.72
最高价
179.01
交易量
1.518 K
日变化
-1.10%
月变化
2.89%
6个月变化
17.63%
年变化
6.35%
21 九月, 星期日