IWN: iShares Russell 2000 Value ETF
176.99 USD 1.96 (1.10%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IWN de hoy ha cambiado un -1.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 176.72, mientras que el máximo ha alcanzado 179.01.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares Russell 2000 Value ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
176.72 179.01
Rango anual
129.38 183.49
- Cierres anteriores
- 178.95
- Open
- 179.01
- Bid
- 176.99
- Ask
- 177.29
- Low
- 176.72
- High
- 179.01
- Volumen
- 1.518 K
- Cambio diario
- -1.10%
- Cambio mensual
- 2.89%
- Cambio a 6 meses
- 17.63%
- Cambio anual
- 6.35%
21 septiembre, domingo