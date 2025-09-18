Devises / IWN
IWN: iShares Russell 2000 Value ETF
176.99 USD 1.96 (1.10%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de IWN a changé de -1.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 176.72 et à un maximum de 179.01.
Suivez la dynamique iShares Russell 2000 Value ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
IWN Nouvelles
Range quotidien
176.72 179.01
Range Annuel
129.38 183.49
- Clôture Précédente
- 178.95
- Ouverture
- 179.01
- Bid
- 176.99
- Ask
- 177.29
- Plus Bas
- 176.72
- Plus Haut
- 179.01
- Volume
- 1.518 K
- Changement quotidien
- -1.10%
- Changement Mensuel
- 2.89%
- Changement à 6 Mois
- 17.63%
- Changement Annuel
- 6.35%
21 septembre, dimanche