CotationsSections
Devises / IWN
Retour à Actions

IWN: iShares Russell 2000 Value ETF

176.99 USD 1.96 (1.10%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de IWN a changé de -1.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 176.72 et à un maximum de 179.01.

Suivez la dynamique iShares Russell 2000 Value ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IWN Nouvelles

Range quotidien
176.72 179.01
Range Annuel
129.38 183.49
Clôture Précédente
178.95
Ouverture
179.01
Bid
176.99
Ask
177.29
Plus Bas
176.72
Plus Haut
179.01
Volume
1.518 K
Changement quotidien
-1.10%
Changement Mensuel
2.89%
Changement à 6 Mois
17.63%
Changement Annuel
6.35%
21 septembre, dimanche