FiyatlarBölümler
Dövizler / IWN
Geri dön - Hisse senetleri

IWN: iShares Russell 2000 Value ETF

176.99 USD 1.96 (1.10%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

IWN fiyatı bugün -1.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 176.72 ve Yüksek fiyatı olarak 179.01 aralığında işlem gördü.

iShares Russell 2000 Value ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IWN haberleri

Günlük aralık
176.72 179.01
Yıllık aralık
129.38 183.49
Önceki kapanış
178.95
Açılış
179.01
Satış
176.99
Alış
177.29
Düşük
176.72
Yüksek
179.01
Hacim
1.518 K
Günlük değişim
-1.10%
Aylık değişim
2.89%
6 aylık değişim
17.63%
Yıllık değişim
6.35%
21 Eylül, Pazar