IPDN: Professional Diversity Network Inc
3.01 USD 0.16 (5.61%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IPDNの今日の為替レートは、5.61%変化しました。日中、通貨は1あたり2.85の安値と3.14の高値で取引されました。
Professional Diversity Network Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
IPDN News
Why Professional Diversity Network (IPDN) Stock Is Up Over 200% Friday - Professional Diversity (NASDAQ:IPDN)
PDN Loss Narrows as RemoteMore Grows
Professional Diversity Network names Xun Wu as new CEO
Professional Diversity Network issues $400,000 in convertible notes to investors
Professional Diversity Network exchanges warrants for 333,333 shares of common stock
Professional Diversity Network announces CFO changes
Professional Diversity Network, Inc. Announces Financial Results for the Quarter Ended March 31, 2025
1日のレンジ
2.85 3.14
1年のレンジ
0.18 12.39
- 以前の終値
- 2.85
- 始値
- 2.85
- 買値
- 3.01
- 買値
- 3.31
- 安値
- 2.85
- 高値
- 3.14
- 出来高
- 328
- 1日の変化
- 5.61%
- 1ヶ月の変化
- -44.26%
- 6ヶ月の変化
- 22.86%
- 1年の変化
- 568.89%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K