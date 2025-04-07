Валюты / IPDN
IPDN: Professional Diversity Network Inc
2.82 USD 0.10 (3.68%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IPDN за сегодня изменился на 3.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.67, а максимальная — 2.84.
Следите за динамикой Professional Diversity Network Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости IPDN
- Professional Diversity Network signs MOU with OOKC for Web 3.0 venture
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.25%
- These Were the 5 Top-Performing Stocks in the Nasdaq Composite in August 2025
- Why Carisma Therapeutics Shares Are Trading Higher By 133%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.20%
- Nasdaq Down Over 1%; Alibaba Shares Jump Following Q1 Results - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Ambarella (NASDAQ:AMBA)
- Why Professional Diversity Network (IPDN) Stock Is Up Over 200% Friday - Professional Diversity (NASDAQ:IPDN)
- Professional Diversity Network stock soars on Web3.0 banking platform plans
- US Stocks Lower; Fed's Preferred Inflation Gauge Surges To Highest Level Since February - CaliberCos (NASDAQ:CWD), Ambarella (NASDAQ:AMBA)
- PDN Loss Narrows as RemoteMore Grows
- Professional Diversity Network stock soars after CEO appointment
- Professional Diversity Network names Xun Wu as new CEO
- Professional Diversity Network changes auditor, appoints SR CPA & Co.
- Professional Diversity Network appoints Xun Wu as CEO and expands board
- Professional Diversity Network issues $400,000 in convertible notes to investors
- Professional Diversity Network exchanges warrants for 333,333 shares of common stock
- Why Thumzup Media Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Applied DNA Sciences (NASDAQ:APDN)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.63%
- Dow Gains Over 100 Points; Chicago PMI Weakens In June - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL)
- Why Venus Concept Shares Are Trading Higher By Over 32%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Autonomix Medical (NASDAQ:AMIX)
- Professional Diversity Network announces CFO changes
- Professional Diversity Network, Inc. Announces Financial Results for the Quarter Ended March 31, 2025
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX)
- Why Chanson International Holding Shares Are Trading Higher By Around 170%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Baosheng Media Gr (NASDAQ:BAOS)
Дневной диапазон
2.67 2.84
Годовой диапазон
0.18 12.39
- Предыдущее закрытие
- 2.72
- Open
- 2.71
- Bid
- 2.82
- Ask
- 3.12
- Low
- 2.67
- High
- 2.84
- Объем
- 169
- Дневное изменение
- 3.68%
- Месячное изменение
- -47.78%
- 6-месячное изменение
- 15.10%
- Годовое изменение
- 526.67%
