IPDN: Professional Diversity Network Inc
3.01 USD 0.16 (5.61%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do IPDN para hoje mudou para 5.61%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.85 e o mais alto foi 3.14.
Veja a dinâmica do par de moedas Professional Diversity Network Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IPDN Notícias
- Professional Diversity Network signs MOU with OOKC for Web 3.0 venture
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.25%
- These Were the 5 Top-Performing Stocks in the Nasdaq Composite in August 2025
- Why Carisma Therapeutics Shares Are Trading Higher By 133%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.20%
- Nasdaq Down Over 1%; Alibaba Shares Jump Following Q1 Results - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Ambarella (NASDAQ:AMBA)
- Why Professional Diversity Network (IPDN) Stock Is Up Over 200% Friday - Professional Diversity (NASDAQ:IPDN)
- Professional Diversity Network stock soars on Web3.0 banking platform plans
- US Stocks Lower; Fed's Preferred Inflation Gauge Surges To Highest Level Since February - CaliberCos (NASDAQ:CWD), Ambarella (NASDAQ:AMBA)
- PDN Loss Narrows as RemoteMore Grows
- Professional Diversity Network stock soars after CEO appointment
- Professional Diversity Network names Xun Wu as new CEO
- Professional Diversity Network changes auditor, appoints SR CPA & Co.
- Professional Diversity Network appoints Xun Wu as CEO and expands board
- Professional Diversity Network issues $400,000 in convertible notes to investors
- Professional Diversity Network exchanges warrants for 333,333 shares of common stock
- Why Thumzup Media Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Applied DNA Sciences (NASDAQ:APDN)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.63%
- Dow Gains Over 100 Points; Chicago PMI Weakens In June - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL)
- Why Venus Concept Shares Are Trading Higher By Over 32%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Autonomix Medical (NASDAQ:AMIX)
- Professional Diversity Network announces CFO changes
- Professional Diversity Network, Inc. Announces Financial Results for the Quarter Ended March 31, 2025
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX)
- Why Chanson International Holding Shares Are Trading Higher By Around 170%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Baosheng Media Gr (NASDAQ:BAOS)
Faixa diária
2.85 3.14
Faixa anual
0.18 12.39
- Fechamento anterior
- 2.85
- Open
- 2.85
- Bid
- 3.01
- Ask
- 3.31
- Low
- 2.85
- High
- 3.14
- Volume
- 328
- Mudança diária
- 5.61%
- Mudança mensal
- -44.26%
- Mudança de 6 meses
- 22.86%
- Mudança anual
- 568.89%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh