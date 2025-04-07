Devises / IPDN
IPDN: Professional Diversity Network Inc
2.76 USD 0.25 (8.31%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de IPDN a changé de -8.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.71 et à un maximum de 3.00.
Suivez la dynamique Professional Diversity Network Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
IPDN Nouvelles
- Professional Diversity Network signs MOU with OOKC for Web 3.0 venture
- Why Professional Diversity Network (IPDN) Stock Is Up Over 200% Friday - Professional Diversity (NASDAQ:IPDN)
- Professional Diversity Network stock soars on Web3.0 banking platform plans
- PDN Loss Narrows as RemoteMore Grows
- Professional Diversity Network stock soars after CEO appointment
- Professional Diversity Network names Xun Wu as new CEO
- Professional Diversity Network changes auditor, appoints SR CPA & Co.
- Professional Diversity Network appoints Xun Wu as CEO and expands board
- Professional Diversity Network issues $400,000 in convertible notes to investors
- Professional Diversity Network exchanges warrants for 333,333 shares of common stock
- Professional Diversity Network announces CFO changes
- Professional Diversity Network, Inc. Announces Financial Results for the Quarter Ended March 31, 2025
Range quotidien
2.71 3.00
Range Annuel
0.18 12.39
- Clôture Précédente
- 3.01
- Ouverture
- 2.87
- Bid
- 2.76
- Ask
- 3.06
- Plus Bas
- 2.71
- Plus Haut
- 3.00
- Volume
- 335
- Changement quotidien
- -8.31%
- Changement Mensuel
- -48.89%
- Changement à 6 Mois
- 12.65%
- Changement Annuel
- 513.33%
20 septembre, samedi