IPDN: Professional Diversity Network Inc
2.76 USD 0.25 (8.31%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
IPDN 환율이 오늘 -8.31%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.71이고 고가는 3.00이었습니다.
Professional Diversity Network Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
2.71 3.00
년간 변동
0.18 12.39
- 이전 종가
- 3.01
- 시가
- 2.87
- Bid
- 2.76
- Ask
- 3.06
- 저가
- 2.71
- 고가
- 3.00
- 볼륨
- 335
- 일일 변동
- -8.31%
- 월 변동
- -48.89%
- 6개월 변동
- 12.65%
- 년간 변동율
- 513.33%
20 9월, 토요일