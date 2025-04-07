FiyatlarBölümler
Dövizler / IPDN
Geri dön - Hisse senetleri

IPDN: Professional Diversity Network Inc

2.76 USD 0.25 (8.31%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

IPDN fiyatı bugün -8.31% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.71 ve Yüksek fiyatı olarak 3.00 aralığında işlem gördü.

Professional Diversity Network Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IPDN haberleri

Günlük aralık
2.71 3.00
Yıllık aralık
0.18 12.39
Önceki kapanış
3.01
Açılış
2.87
Satış
2.76
Alış
3.06
Düşük
2.71
Yüksek
3.00
Hacim
335
Günlük değişim
-8.31%
Aylık değişim
-48.89%
6 aylık değişim
12.65%
Yıllık değişim
513.33%
21 Eylül, Pazar