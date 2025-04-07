货币 / IPDN
IPDN: Professional Diversity Network Inc
2.85 USD 0.03 (1.06%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日IPDN汇率已更改1.06%。当日，交易品种以低点2.80和高点2.91进行交易。
关注Professional Diversity Network Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
IPDN新闻
- Professional Diversity Network signs MOU with OOKC for Web 3.0 venture
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.25%
- These Were the 5 Top-Performing Stocks in the Nasdaq Composite in August 2025
- Why Carisma Therapeutics Shares Are Trading Higher By 133%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.20%
- Nasdaq Down Over 1%; Alibaba Shares Jump Following Q1 Results - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Ambarella (NASDAQ:AMBA)
- Why Professional Diversity Network (IPDN) Stock Is Up Over 200% Friday - Professional Diversity (NASDAQ:IPDN)
- Professional Diversity Network stock soars on Web3.0 banking platform plans
- US Stocks Lower; Fed's Preferred Inflation Gauge Surges To Highest Level Since February - CaliberCos (NASDAQ:CWD), Ambarella (NASDAQ:AMBA)
- PDN Loss Narrows as RemoteMore Grows
- Professional Diversity Network stock soars after CEO appointment
- Professional Diversity Network names Xun Wu as new CEO
- Professional Diversity Network changes auditor, appoints SR CPA & Co.
- Professional Diversity Network appoints Xun Wu as CEO and expands board
- Professional Diversity Network issues $400,000 in convertible notes to investors
- Professional Diversity Network exchanges warrants for 333,333 shares of common stock
- Why Thumzup Media Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Applied DNA Sciences (NASDAQ:APDN)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.63%
- Dow Gains Over 100 Points; Chicago PMI Weakens In June - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL)
- Why Venus Concept Shares Are Trading Higher By Over 32%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Autonomix Medical (NASDAQ:AMIX)
- Professional Diversity Network announces CFO changes
- Professional Diversity Network, Inc. Announces Financial Results for the Quarter Ended March 31, 2025
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX)
- Why Chanson International Holding Shares Are Trading Higher By Around 170%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Baosheng Media Gr (NASDAQ:BAOS)
日范围
2.80 2.91
年范围
0.18 12.39
- 前一天收盘价
- 2.82
- 开盘价
- 2.81
- 卖价
- 2.85
- 买价
- 3.15
- 最低价
- 2.80
- 最高价
- 2.91
- 交易量
- 151
- 日变化
- 1.06%
- 月变化
- -47.22%
- 6个月变化
- 16.33%
- 年变化
- 533.33%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值