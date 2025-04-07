Währungen / IPDN
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
IPDN: Professional Diversity Network Inc
2.76 USD 0.25 (8.31%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IPDN hat sich für heute um -8.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.75 bis zu einem Hoch von 3.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die Professional Diversity Network Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IPDN News
- Professional Diversity Network signs MOU with OOKC for Web 3.0 venture
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.25%
- These Were the 5 Top-Performing Stocks in the Nasdaq Composite in August 2025
- Why Carisma Therapeutics Shares Are Trading Higher By 133%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.20%
- Nasdaq Down Over 1%; Alibaba Shares Jump Following Q1 Results - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Ambarella (NASDAQ:AMBA)
- Why Professional Diversity Network (IPDN) Stock Is Up Over 200% Friday - Professional Diversity (NASDAQ:IPDN)
- Professional Diversity Network stock soars on Web3.0 banking platform plans
- US Stocks Lower; Fed's Preferred Inflation Gauge Surges To Highest Level Since February - CaliberCos (NASDAQ:CWD), Ambarella (NASDAQ:AMBA)
- PDN Loss Narrows as RemoteMore Grows
- Professional Diversity Network stock soars after CEO appointment
- Professional Diversity Network names Xun Wu as new CEO
- Professional Diversity Network changes auditor, appoints SR CPA & Co.
- Professional Diversity Network appoints Xun Wu as CEO and expands board
- Professional Diversity Network issues $400,000 in convertible notes to investors
- Professional Diversity Network exchanges warrants for 333,333 shares of common stock
- Why Thumzup Media Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Applied DNA Sciences (NASDAQ:APDN)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.63%
- Dow Gains Over 100 Points; Chicago PMI Weakens In June - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL)
- Why Venus Concept Shares Are Trading Higher By Over 32%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Autonomix Medical (NASDAQ:AMIX)
- Professional Diversity Network announces CFO changes
- Professional Diversity Network, Inc. Announces Financial Results for the Quarter Ended March 31, 2025
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX)
- Why Chanson International Holding Shares Are Trading Higher By Around 170%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Baosheng Media Gr (NASDAQ:BAOS)
Tagesspanne
2.75 3.00
Jahresspanne
0.18 12.39
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.01
- Eröffnung
- 2.87
- Bid
- 2.76
- Ask
- 3.06
- Tief
- 2.75
- Hoch
- 3.00
- Volumen
- 261
- Tagesänderung
- -8.31%
- Monatsänderung
- -48.89%
- 6-Monatsänderung
- 12.65%
- Jahresänderung
- 513.33%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K