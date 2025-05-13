通貨 / INDI
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
INDI: indie Semiconductor Inc - Class A
3.79 USD 0.03 (0.80%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
INDIの今日の為替レートは、0.80%変化しました。日中、通貨は1あたり3.75の安値と3.90の高値で取引されました。
indie Semiconductor Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INDI News
- Indie semi CEO McClymont sells $580k in stock
- Indie semi CEO McClymont sells $177k in shares
- Indie semiconductor president Aoki sells $37k in stock
- Indie semiconductor COO sells $50k in shares
- Indie Semiconductor president Aoki sells $20,272 in stock
- Indie semiconductor COO Wittmann sells $254,718 in stock
- Indie Semiconductor updates at-the-market offering registration for unsold shares
- indie Semiconductor: Robot And Quantum Bonus (NASDAQ:INDI)
- indie Semiconductor, Inc. (INDI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- indie Semiconductor, Inc. (INDI) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- indie Semiconductor earnings missed by $0.12, revenue topped estimates
- indie Semiconductor to acquire emotion3D for $20 million
- Baron Small Cap Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- indie Semiconductor's Path To Profitability—Promising; Still A Stretch (INDI)
- indie’s quantum laser technology gains industry adoption
- Why Indie Semiconductor Rallied This Week
- Indie Semiconductor stock price target raised to $8 from $6 at Benchmark
- AMG Frontier Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary
- Benchmark reiterates buy rating on Indie Semiconductor stock
- Indie Semiconductor director Parekh sells $40k in stock
- Embark Small Cap Equity Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:ESCWX)
- indie Semiconductor Announces New Employee Inducement Grants
- Benchmark maintains Buy on Indie Semiconductor shares
- These Analysts Slash Their Forecasts On Indie Semiconductor Following Weak Sales - Indie Semiconductor (NASDAQ:INDI)
INDI on the Community Forum
- HELP ME! HISTORY VOLATILITY CONNORS RASCHKE RATIO 100/6 (7)
- MAJOR PROBLEM IN LATEST VERSION OF MT4 (6)
- 1st 4-hour of the WEEK (6)
- HOW TO ADD SEND NOTIFICATION LİNE TO MY INDI (3)
- Help Me, Converted Indicator To Ea (3)
- not working (3)
- Indicators: SL+TP-CP DIST INDI - v2 (2)
- convert Ex4 to ex5 Please help (1)
1日のレンジ
3.75 3.90
1年のレンジ
1.53 5.57
- 以前の終値
- 3.76
- 始値
- 3.84
- 買値
- 3.79
- 買値
- 4.09
- 安値
- 3.75
- 高値
- 3.90
- 出来高
- 4.484 K
- 1日の変化
- 0.80%
- 1ヶ月の変化
- -13.27%
- 6ヶ月の変化
- 86.70%
- 1年の変化
- -5.01%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K