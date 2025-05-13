FiyatlarBölümler
Dövizler / INDI
Geri dön - Hisse senetleri

INDI: indie Semiconductor Inc - Class A

3.63 USD 0.16 (4.22%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

INDI fiyatı bugün -4.22% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.61 ve Yüksek fiyatı olarak 3.80 aralığında işlem gördü.

indie Semiconductor Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

INDI haberleri

INDI on the Community Forum

Günlük aralık
3.61 3.80
Yıllık aralık
1.53 5.57
Önceki kapanış
3.79
Açılış
3.79
Satış
3.63
Alış
3.93
Düşük
3.61
Yüksek
3.80
Hacim
6.493 K
Günlük değişim
-4.22%
Aylık değişim
-16.93%
6 aylık değişim
78.82%
Yıllık değişim
-9.02%
21 Eylül, Pazar