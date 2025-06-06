Devises / INDI
INDI: indie Semiconductor Inc - Class A
3.63 USD 0.16 (4.22%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de INDI a changé de -4.22% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.61 et à un maximum de 3.80.
Suivez la dynamique indie Semiconductor Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
INDI Nouvelles
- Le PDG d’Indie Semiconductor, McClymont, vend des actions pour 580.500€
- Indie semi CEO McClymont sells $580k in stock
- Le PDG d’Indie Semiconductor, McClymont, vend des actions pour 177.180€
- Indie semi CEO McClymont sells $177k in shares
- Indie semiconductor president Aoki sells $37k in stock
- Indie semiconductor COO sells $50k in shares
- Indie Semiconductor president Aoki sells $20,272 in stock
- Indie semiconductor COO Wittmann sells $254,718 in stock
- Indie Semiconductor updates at-the-market offering registration for unsold shares
- indie Semiconductor: Robot And Quantum Bonus (NASDAQ:INDI)
- indie Semiconductor, Inc. (INDI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- indie Semiconductor, Inc. (INDI) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- indie Semiconductor earnings missed by $0.12, revenue topped estimates
- indie Semiconductor to acquire emotion3D for $20 million
- Baron Small Cap Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- indie Semiconductor's Path To Profitability—Promising; Still A Stretch (INDI)
- indie’s quantum laser technology gains industry adoption
- Why Indie Semiconductor Rallied This Week
- Indie Semiconductor stock price target raised to $8 from $6 at Benchmark
- AMG Frontier Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary
- Benchmark reiterates buy rating on Indie Semiconductor stock
- Indie Semiconductor director Parekh sells $40k in stock
- Embark Small Cap Equity Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:ESCWX)
- indie Semiconductor Announces New Employee Inducement Grants
Range quotidien
3.61 3.80
Range Annuel
1.53 5.57
- Clôture Précédente
- 3.79
- Ouverture
- 3.79
- Bid
- 3.63
- Ask
- 3.93
- Plus Bas
- 3.61
- Plus Haut
- 3.80
- Volume
- 6.493 K
- Changement quotidien
- -4.22%
- Changement Mensuel
- -16.93%
- Changement à 6 Mois
- 78.82%
- Changement Annuel
- -9.02%
