Währungen / INDI
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
INDI: indie Semiconductor Inc - Class A
3.79 USD 0.03 (0.80%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von INDI hat sich für heute um 0.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.75 bis zu einem Hoch von 3.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die indie Semiconductor Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INDI News
- indie Semiconductor: CEO McClymont veräußert Aktien im Wert von 45.200 US-Dollar
- Indie Semiconductor: CEO McClymont verkauft Aktien im Wert von 580.000 $
- Indie semi CEO McClymont sells $580k in stock
- indie Semiconductor: COO Wittmann verkauft Aktien im Wert von 82.586 US-Dollar
- indie Semiconductor: COO Wittmann veräußert Aktien im Wert von 82.586 $
- Indie Semiconductor: CEO McClymont verkauft Aktien im Wert von 177.000 $
- Indie semi CEO McClymont sells $177k in shares
- Indie semiconductor president Aoki sells $37k in stock
- Indie semiconductor COO sells $50k in shares
- Indie Semiconductor president Aoki sells $20,272 in stock
- Indie semiconductor COO Wittmann sells $254,718 in stock
- Indie Semiconductor updates at-the-market offering registration for unsold shares
- indie Semiconductor: Robot And Quantum Bonus (NASDAQ:INDI)
- indie Semiconductor, Inc. (INDI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- indie Semiconductor, Inc. (INDI) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- indie Semiconductor earnings missed by $0.12, revenue topped estimates
- indie Semiconductor to acquire emotion3D for $20 million
- Baron Small Cap Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- indie Semiconductor's Path To Profitability—Promising; Still A Stretch (INDI)
- indie’s quantum laser technology gains industry adoption
- Why Indie Semiconductor Rallied This Week
- Indie Semiconductor stock price target raised to $8 from $6 at Benchmark
- AMG Frontier Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary
- Benchmark reiterates buy rating on Indie Semiconductor stock
INDI on the Community Forum
- HELP ME! HISTORY VOLATILITY CONNORS RASCHKE RATIO 100/6 (7)
- MAJOR PROBLEM IN LATEST VERSION OF MT4 (6)
- 1st 4-hour of the WEEK (6)
- HOW TO ADD SEND NOTIFICATION LİNE TO MY INDI (3)
- Help Me, Converted Indicator To Ea (3)
- not working (3)
- Indicators: SL+TP-CP DIST INDI - v2 (2)
- convert Ex4 to ex5 Please help (1)
Tagesspanne
3.75 3.90
Jahresspanne
1.53 5.57
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.76
- Eröffnung
- 3.84
- Bid
- 3.79
- Ask
- 4.09
- Tief
- 3.75
- Hoch
- 3.90
- Volumen
- 4.484 K
- Tagesänderung
- 0.80%
- Monatsänderung
- -13.27%
- 6-Monatsänderung
- 86.70%
- Jahresänderung
- -5.01%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K