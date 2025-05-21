Валюты / INDI
INDI: indie Semiconductor Inc - Class A
3.80 USD 0.07 (1.81%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс INDI за сегодня изменился на -1.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.75, а максимальная — 3.92.
Следите за динамикой indie Semiconductor Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости INDI
- Гендиректор Indie Semiconductor Маккламонт продает акции на $580 тыс.
- Indie semi CEO McClymont sells $580k in stock
- Indie semi CEO McClymont sells $177k in shares
- Indie semiconductor president Aoki sells $37k in stock
- Indie semiconductor COO sells $50k in shares
- Indie Semiconductor president Aoki sells $20,272 in stock
- Indie semiconductor COO Wittmann sells $254,718 in stock
- Indie Semiconductor updates at-the-market offering registration for unsold shares
- indie Semiconductor: Robot And Quantum Bonus (NASDAQ:INDI)
- indie Semiconductor, Inc. (INDI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- indie Semiconductor, Inc. (INDI) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- indie Semiconductor earnings missed by $0.12, revenue topped estimates
- indie Semiconductor to acquire emotion3D for $20 million
- Baron Small Cap Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- indie Semiconductor's Path To Profitability—Promising; Still A Stretch (INDI)
- indie’s quantum laser technology gains industry adoption
- Why Indie Semiconductor Rallied This Week
- Indie Semiconductor stock price target raised to $8 from $6 at Benchmark
- AMG Frontier Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary
- Benchmark reiterates buy rating on Indie Semiconductor stock
- Indie Semiconductor director Parekh sells $40k in stock
- Embark Small Cap Equity Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:ESCWX)
- indie Semiconductor Announces New Employee Inducement Grants
- Benchmark maintains Buy on Indie Semiconductor shares
Дневной диапазон
3.75 3.92
Годовой диапазон
1.53 5.57
- Предыдущее закрытие
- 3.87
- Open
- 3.84
- Bid
- 3.80
- Ask
- 4.10
- Low
- 3.75
- High
- 3.92
- Объем
- 3.983 K
- Дневное изменение
- -1.81%
- Месячное изменение
- -13.04%
- 6-месячное изменение
- 87.19%
- Годовое изменение
- -4.76%
