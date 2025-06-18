Divisas / INDI
INDI: indie Semiconductor Inc - Class A
3.76 USD 0.04 (1.05%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de INDI de hoy ha cambiado un -1.05%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.68, mientras que el máximo ha alcanzado 3.93.
Siga la dinámica de la pareja de divisas indie Semiconductor Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
INDI News
- El director ejecutivo de Indie Semiconductor, McClymont, vende acciones por 580.500 dólares
- Indie semi CEO McClymont sells $580k in stock
- El COO de Indie Semiconductor, Wittmann, vende acciones por 82.586 dólares
- COO de Indie Semiconductor, Wittmann, vende acciones por 82.586 dólares
- Director ejecutivo de Indie semi McClymont vende acciones por 177.000 dólares
- Indie semi CEO McClymont sells $177k in shares
- Indie semiconductor president Aoki sells $37k in stock
- Indie semiconductor COO sells $50k in shares
- Indie Semiconductor president Aoki sells $20,272 in stock
- Indie semiconductor COO Wittmann sells $254,718 in stock
- Indie Semiconductor updates at-the-market offering registration for unsold shares
- indie Semiconductor: Robot And Quantum Bonus (NASDAQ:INDI)
- indie Semiconductor, Inc. (INDI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- indie Semiconductor, Inc. (INDI) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- indie Semiconductor earnings missed by $0.12, revenue topped estimates
- indie Semiconductor to acquire emotion3D for $20 million
- Baron Small Cap Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- indie Semiconductor's Path To Profitability—Promising; Still A Stretch (INDI)
- indie’s quantum laser technology gains industry adoption
- Why Indie Semiconductor Rallied This Week
- Indie Semiconductor stock price target raised to $8 from $6 at Benchmark
- AMG Frontier Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary
- Benchmark reiterates buy rating on Indie Semiconductor stock
- Indie Semiconductor director Parekh sells $40k in stock
Rango diario
3.68 3.93
Rango anual
1.53 5.57
- Cierres anteriores
- 3.80
- Open
- 3.80
- Bid
- 3.76
- Ask
- 4.06
- Low
- 3.68
- High
- 3.93
- Volumen
- 7.565 K
- Cambio diario
- -1.05%
- Cambio mensual
- -13.96%
- Cambio a 6 meses
- 85.22%
- Cambio anual
- -5.76%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B