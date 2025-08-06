通貨 / FOUR
FOUR: Shift4 Payments Inc Class A
86.33 USD 0.49 (0.56%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FOURの今日の為替レートは、-0.56%変化しました。日中、通貨は1あたり86.07の安値と87.75の高値で取引されました。
Shift4 Payments Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
86.07 87.75
1年のレンジ
68.09 126.65
- 以前の終値
- 86.82
- 始値
- 87.57
- 買値
- 86.33
- 買値
- 86.63
- 安値
- 86.07
- 高値
- 87.75
- 出来高
- 2.473 K
- 1日の変化
- -0.56%
- 1ヶ月の変化
- -1.99%
- 6ヶ月の変化
- 6.07%
- 1年の変化
- -3.43%
