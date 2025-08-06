FiyatlarBölümler
FOUR: Shift4 Payments Inc Class A

86.90 USD 0.57 (0.66%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FOUR fiyatı bugün 0.66% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 85.84 ve Yüksek fiyatı olarak 87.68 aralığında işlem gördü.

Shift4 Payments Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

FOUR haberleri

Günlük aralık
85.84 87.68
Yıllık aralık
68.09 126.65
Önceki kapanış
86.33
Açılış
86.96
Satış
86.90
Alış
87.20
Düşük
85.84
Yüksek
87.68
Hacim
2.173 K
Günlük değişim
0.66%
Aylık değişim
-1.34%
6 aylık değişim
6.77%
Yıllık değişim
-2.80%
21 Eylül, Pazar