FOUR: Shift4 Payments Inc Class A

86.80 USD 0.47 (0.54%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FOUR hat sich für heute um 0.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 86.31 bis zu einem Hoch von 87.68 gehandelt.

Verfolgen Sie die Shift4 Payments Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
86.31 87.68
Jahresspanne
68.09 126.65
Vorheriger Schlusskurs
86.33
Eröffnung
86.96
Bid
86.80
Ask
87.10
Tief
86.31
Hoch
87.68
Volumen
286
Tagesänderung
0.54%
Monatsänderung
-1.45%
6-Monatsänderung
6.65%
Jahresänderung
-2.91%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K