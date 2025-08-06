Währungen / FOUR
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FOUR: Shift4 Payments Inc Class A
86.80 USD 0.47 (0.54%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FOUR hat sich für heute um 0.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 86.31 bis zu einem Hoch von 87.68 gehandelt.
Verfolgen Sie die Shift4 Payments Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FOUR News
- PAGS or FOUR: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- EQS-News: Vectron Systems AG: Vectron verkauft Tochtergesellschaft acardo (deutsch)
- Shift4 Payments, Inc. (FOUR) Goldman Sachs Communacopia + Technology 2025 Transcript
- Shift4 Payments auf Goldman-Sachs-Konferenz: Einblicke in die strategische Wachstumsplanung
- Shift4 Payments at Goldman Sachs Conference: Strategic Growth Insights
- Exclusive-Starboard nominates four to BILL Holdings board, including partner Peter Feld, sources say
- Stablecoin Has Arrived. Has The Payments Revolution Begun?
- Fintech Competition Intensifies: Is FI's Market Share Threatened?
- Shift4: Shifting Into High Gear As It Integrates A Significant Acquisition
- PAGS vs. FOUR: Which Stock Is the Better Value Option?
- Jack Henry & Associates: Shares Aren't As Cheap As I Would Like Them To Be (NASDAQ:JKHY)
- Shift4 at Susquehanna Conference: Global Blue Integration Focus
- Shift4 Payments shares jump as founder Isaacman buys stock
- Jeff Bezos's Company Opens Space Tourism To Bitcoin Payments - Here's How to Book Your Rocket Ride - Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) Common units of fractional undivided beneficial interest (ARCA:BTC)
- PAGS or FOUR: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Shift4 and Blue Origin enable crypto payments for space flights
- Blue Origin accepts crypto payments for New Shepard spaceflights
- Shift4 Payments: Keep Buying The Dip And Do Not Look Back (NYSE:FOUR)
- Stock Market Rises In Range; Palantir, AMD, Shopify Lead Huge Earnings Movers: Weekly Review
- Wasatch Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WMCVX)
- Wasatch Core Growth Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WGROX)
- Shift4 Payments stock price target lowered to $100 at KBW on growth clarity concerns
- AMD To Rally More Than 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Arista Networks (NYSE:ANET), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- Goldman Sachs reinstates Shift4 Payments stock with Buy rating
Tagesspanne
86.31 87.68
Jahresspanne
68.09 126.65
- Vorheriger Schlusskurs
- 86.33
- Eröffnung
- 86.96
- Bid
- 86.80
- Ask
- 87.10
- Tief
- 86.31
- Hoch
- 87.68
- Volumen
- 286
- Tagesänderung
- 0.54%
- Monatsänderung
- -1.45%
- 6-Monatsänderung
- 6.65%
- Jahresänderung
- -2.91%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K