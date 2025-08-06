Валюты / FOUR
FOUR: Shift4 Payments Inc Class A
86.33 USD 0.37 (0.43%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FOUR за сегодня изменился на 0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 84.75, а максимальная — 86.54.
Следите за динамикой Shift4 Payments Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FOUR
- Shift4 Payments, Inc. (FOUR) Goldman Sachs Communacopia + Technology 2025 Transcript
- Shift4 Payments на конференции Goldman Sachs: стратегические перспективы роста
- Shift4 Payments at Goldman Sachs Conference: Strategic Growth Insights
- Exclusive-Starboard nominates four to BILL Holdings board, including partner Peter Feld, sources say
- Stablecoin Has Arrived. Has The Payments Revolution Begun?
- Fintech Competition Intensifies: Is FI's Market Share Threatened?
- Shift4: Shifting Into High Gear As It Integrates A Significant Acquisition
- PAGS vs. FOUR: Which Stock Is the Better Value Option?
- Jack Henry & Associates: Shares Aren't As Cheap As I Would Like Them To Be (NASDAQ:JKHY)
- Shift4 at Susquehanna Conference: Global Blue Integration Focus
- Shift4 Payments shares jump as founder Isaacman buys stock
- Jeff Bezos's Company Opens Space Tourism To Bitcoin Payments - Here's How to Book Your Rocket Ride - Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) Common units of fractional undivided beneficial interest (ARCA:BTC)
- PAGS or FOUR: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Shift4 and Blue Origin enable crypto payments for space flights
- Blue Origin accepts crypto payments for New Shepard spaceflights
- Shift4 Payments: Keep Buying The Dip And Do Not Look Back (NYSE:FOUR)
- Stock Market Rises In Range; Palantir, AMD, Shopify Lead Huge Earnings Movers: Weekly Review
- Wasatch Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WMCVX)
- Wasatch Core Growth Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WGROX)
- Shift4 Payments stock price target lowered to $100 at KBW on growth clarity concerns
- AMD To Rally More Than 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Arista Networks (NYSE:ANET), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- Goldman Sachs reinstates Shift4 Payments stock with Buy rating
- FTSE 100 today: Index moves up, pound strengthens; Tullow Oil slumps, Hiscox rises
- Shift4 Payments stock price target lowered to $115 at UBS on enterprise ramp concerns
Дневной диапазон
84.75 86.54
Годовой диапазон
68.09 126.65
- Предыдущее закрытие
- 85.96
- Open
- 85.08
- Bid
- 86.33
- Ask
- 86.63
- Low
- 84.75
- High
- 86.54
- Объем
- 1.720 K
- Дневное изменение
- 0.43%
- Месячное изменение
- -1.99%
- 6-месячное изменение
- 6.07%
- Годовое изменение
- -3.43%
