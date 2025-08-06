货币 / FOUR
FOUR: Shift4 Payments Inc Class A
86.95 USD 0.62 (0.72%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FOUR汇率已更改0.72%。当日，交易品种以低点85.79和高点88.50进行交易。
关注Shift4 Payments Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FOUR新闻
- PAGS or FOUR: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Shift4 Payments, Inc. (FOUR) Goldman Sachs Communacopia + Technology 2025 Transcript
- Shift4 Payments参加高盛会议：战略增长洞察
- Shift4 Payments at Goldman Sachs Conference: Strategic Growth Insights
- Exclusive-Starboard nominates four to BILL Holdings board, including partner Peter Feld, sources say
- Stablecoin Has Arrived. Has The Payments Revolution Begun?
- Fintech Competition Intensifies: Is FI's Market Share Threatened?
- Shift4: Shifting Into High Gear As It Integrates A Significant Acquisition
- PAGS vs. FOUR: Which Stock Is the Better Value Option?
- Jack Henry & Associates: Shares Aren't As Cheap As I Would Like Them To Be (NASDAQ:JKHY)
- Shift4 at Susquehanna Conference: Global Blue Integration Focus
- Shift4 Payments shares jump as founder Isaacman buys stock
- Jeff Bezos's Company Opens Space Tourism To Bitcoin Payments - Here's How to Book Your Rocket Ride - Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) Common units of fractional undivided beneficial interest (ARCA:BTC)
- Shift4 and Blue Origin enable crypto payments for space flights
- Blue Origin accepts crypto payments for New Shepard spaceflights
- Shift4 Payments: Keep Buying The Dip And Do Not Look Back (NYSE:FOUR)
- Stock Market Rises In Range; Palantir, AMD, Shopify Lead Huge Earnings Movers: Weekly Review
- Wasatch Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WMCVX)
- Wasatch Core Growth Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WGROX)
- Shift4 Payments stock price target lowered to $100 at KBW on growth clarity concerns
- AMD To Rally More Than 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Arista Networks (NYSE:ANET), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- Goldman Sachs reinstates Shift4 Payments stock with Buy rating
- FTSE 100 today: Index moves up, pound strengthens; Tullow Oil slumps, Hiscox rises
日范围
85.79 88.50
年范围
68.09 126.65
- 前一天收盘价
- 86.33
- 开盘价
- 86.70
- 卖价
- 86.95
- 买价
- 87.25
- 最低价
- 85.79
- 最高价
- 88.50
- 交易量
- 2.584 K
- 日变化
- 0.72%
- 月变化
- -1.28%
- 6个月变化
- 6.83%
- 年变化
- -2.74%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值