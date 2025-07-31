通貨 / EQR
EQR: Equity Residential of Beneficial Interest
64.87 USD 0.26 (0.40%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EQRの今日の為替レートは、0.40%変化しました。日中、通貨は1あたり64.29の安値と65.08の高値で取引されました。
Equity Residential of Beneficial Interestダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
64.29 65.08
1年のレンジ
59.41 78.32
- 以前の終値
- 64.61
- 始値
- 64.97
- 買値
- 64.87
- 買値
- 65.17
- 安値
- 64.29
- 高値
- 65.08
- 出来高
- 3.292 K
- 1日の変化
- 0.40%
- 1ヶ月の変化
- -1.16%
- 6ヶ月の変化
- -9.58%
- 1年の変化
- -13.45%
