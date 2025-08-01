CotationsSections
EQR: Equity Residential of Beneficial Interest

65.05 USD 0.18 (0.28%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de EQR a changé de 0.28% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 64.52 et à un maximum de 65.62.

Suivez la dynamique Equity Residential of Beneficial Interest. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
64.52 65.62
Range Annuel
59.41 78.32
Clôture Précédente
64.87
Ouverture
64.54
Bid
65.05
Ask
65.35
Plus Bas
64.52
Plus Haut
65.62
Volume
3.497 K
Changement quotidien
0.28%
Changement Mensuel
-0.88%
Changement à 6 Mois
-9.33%
Changement Annuel
-13.21%
