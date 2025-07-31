Moedas / EQR
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
EQR: Equity Residential of Beneficial Interest
64.61 USD 0.12 (0.19%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do EQR para hoje mudou para -0.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 64.55 e o mais alto foi 65.71.
Veja a dinâmica do par de moedas Equity Residential of Beneficial Interest. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EQR Notícias
- Zacks Industry Outlook Highlights Equity Residential, UDR and American Homes 4 Rent
- 3 Residential REITs to Consider Despite Current Market Challenges
- Slacking Into A Rate Cut
- EQR, AVB & CPT Updates Show Resilience Amid Market Softness
- Equity Residential Boosts Shareholder Confidence With Operating Update
- Equity Residential reaffirms 2025 revenue growth guidance
- Piper Sandler maintains Overweight rating on Equity Residential stock
- 8 'Safer' Dividend Buys In Barron’s 23 Better Bets (BBB) Than T-Bills August Report
- Exclusive-West frets over China’s interest in Vietnam tungsten mine, sources say
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Buy The Dip: 2 REITs Getting Way Too Cheap
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Can AvalonBay's Portfolio Strength Offset Development Setbacks?
- Is it Wise to Retain Essex Property Stock in Your Portfolio for Now?
- Key Reasons to Add W.P. Carey Stock to Your Portfolio Now
- Equity Residential (EQR) Q2 FFO Rises 2%
- Equity Residential Q2 FFO Meets Estimates, Rental Income Rises Y/Y
- Equity Residential stock price target raised to $80.50 from $80 at Stifel
- Equity Residential: Q2 Results Show Unique Strengths (NYSE:EQR)
- Equity Residential (EQR) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Equity Residential (EQR) Matches Q2 FFO Estimates
- Behind The (Revised) Curve
- Camden's Q2 FFO & Revenues Beat Estimates, '25 View Raised
- Public Storage's Q2 FFO Beats Estimates, Occupancy Falls, View Raised
Faixa diária
64.55 65.71
Faixa anual
59.41 78.32
- Fechamento anterior
- 64.73
- Open
- 64.60
- Bid
- 64.61
- Ask
- 64.91
- Low
- 64.55
- High
- 65.71
- Volume
- 3.970 K
- Mudança diária
- -0.19%
- Mudança mensal
- -1.55%
- Mudança de 6 meses
- -9.94%
- Mudança anual
- -13.80%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh