통화 / EQR
EQR: Equity Residential of Beneficial Interest
65.05 USD 0.18 (0.28%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
EQR 환율이 오늘 0.28%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 64.52이고 고가는 65.62이었습니다.
Equity Residential of Beneficial Interest 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
64.52 65.62
년간 변동
59.41 78.32
- 이전 종가
- 64.87
- 시가
- 64.54
- Bid
- 65.05
- Ask
- 65.35
- 저가
- 64.52
- 고가
- 65.62
- 볼륨
- 3.497 K
- 일일 변동
- 0.28%
- 월 변동
- -0.88%
- 6개월 변동
- -9.33%
- 년간 변동율
- -13.21%
