EQR: Equity Residential of Beneficial Interest
64.85 USD 0.43 (0.66%)
Sector: Real Estate Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
EQR exchange rate has changed by -0.66% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 64.76 and at a high of 65.49.
Follow Equity Residential of Beneficial Interest dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
Daily Range
64.76 65.49
Year Range
59.41 78.32
- Previous Close
- 65.28
- Open
- 65.22
- Bid
- 64.85
- Ask
- 65.15
- Low
- 64.76
- High
- 65.49
- Volume
- 1.764 K
- Daily Change
- -0.66%
- Month Change
- -1.19%
- 6 Months Change
- -9.60%
- Year Change
- -13.48%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 4.876%