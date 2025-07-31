Валюты / EQR
EQR: Equity Residential of Beneficial Interest
64.73 USD 0.55 (0.84%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EQR за сегодня изменился на -0.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 64.62, а максимальная — 65.49.
Следите за динамикой Equity Residential of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости EQR
- Slacking Into A Rate Cut
- EQR, AVB & CPT Updates Show Resilience Amid Market Softness
- Equity Residential Boosts Shareholder Confidence With Operating Update
- Equity Residential reaffirms 2025 revenue growth guidance
- Piper Sandler maintains Overweight rating on Equity Residential stock
- 8 'Safer' Dividend Buys In Barron’s 23 Better Bets (BBB) Than T-Bills August Report
- Exclusive-West frets over China’s interest in Vietnam tungsten mine, sources say
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Buy The Dip: 2 REITs Getting Way Too Cheap
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Can AvalonBay's Portfolio Strength Offset Development Setbacks?
- Is it Wise to Retain Essex Property Stock in Your Portfolio for Now?
- Key Reasons to Add W.P. Carey Stock to Your Portfolio Now
- Equity Residential (EQR) Q2 FFO Rises 2%
- Equity Residential Q2 FFO Meets Estimates, Rental Income Rises Y/Y
- Equity Residential stock price target raised to $80.50 from $80 at Stifel
- Equity Residential: Q2 Results Show Unique Strengths (NYSE:EQR)
- Equity Residential (EQR) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Equity Residential (EQR) Matches Q2 FFO Estimates
- Behind The (Revised) Curve
- Camden's Q2 FFO & Revenues Beat Estimates, '25 View Raised
- Public Storage's Q2 FFO Beats Estimates, Occupancy Falls, View Raised
- AvalonBay Q2 FFO Beats Estimates, Occupancy Delayed, Shares Fall
- Mid-America Apartment's Q2 FFO Beats Estimates, Rent Declines
Дневной диапазон
64.62 65.49
Годовой диапазон
59.41 78.32
- Предыдущее закрытие
- 65.28
- Open
- 65.22
- Bid
- 64.73
- Ask
- 65.03
- Low
- 64.62
- High
- 65.49
- Объем
- 3.850 K
- Дневное изменение
- -0.84%
- Месячное изменение
- -1.37%
- 6-месячное изменение
- -9.77%
- Годовое изменение
- -13.64%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.