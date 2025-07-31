Währungen / EQR
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
EQR: Equity Residential of Beneficial Interest
64.87 USD 0.26 (0.40%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EQR hat sich für heute um 0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 64.29 bis zu einem Hoch von 65.08 gehandelt.
Verfolgen Sie die Equity Residential of Beneficial Interest-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EQR News
- Zacks Industry Outlook Highlights Equity Residential, UDR and American Homes 4 Rent
- 3 Residential REITs to Consider Despite Current Market Challenges
- Slacking Into A Rate Cut
- EQR, AVB & CPT Updates Show Resilience Amid Market Softness
- Equity Residential Boosts Shareholder Confidence With Operating Update
- Equity Residential reaffirms 2025 revenue growth guidance
- Piper Sandler maintains Overweight rating on Equity Residential stock
- 8 'Safer' Dividend Buys In Barron’s 23 Better Bets (BBB) Than T-Bills August Report
- Exclusive-West frets over China’s interest in Vietnam tungsten mine, sources say
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Buy The Dip: 2 REITs Getting Way Too Cheap
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Can AvalonBay's Portfolio Strength Offset Development Setbacks?
- Is it Wise to Retain Essex Property Stock in Your Portfolio for Now?
- Key Reasons to Add W.P. Carey Stock to Your Portfolio Now
- Equity Residential (EQR) Q2 FFO Rises 2%
- Equity Residential Q2 FFO Meets Estimates, Rental Income Rises Y/Y
- Equity Residential stock price target raised to $80.50 from $80 at Stifel
- Equity Residential: Q2 Results Show Unique Strengths (NYSE:EQR)
- Equity Residential (EQR) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Equity Residential (EQR) Matches Q2 FFO Estimates
- Behind The (Revised) Curve
- Camden's Q2 FFO & Revenues Beat Estimates, '25 View Raised
- Public Storage's Q2 FFO Beats Estimates, Occupancy Falls, View Raised
Tagesspanne
64.29 65.08
Jahresspanne
59.41 78.32
- Vorheriger Schlusskurs
- 64.61
- Eröffnung
- 64.97
- Bid
- 64.87
- Ask
- 65.17
- Tief
- 64.29
- Hoch
- 65.08
- Volumen
- 3.292 K
- Tagesänderung
- 0.40%
- Monatsänderung
- -1.16%
- 6-Monatsänderung
- -9.58%
- Jahresänderung
- -13.45%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K