EQR: Equity Residential of Beneficial Interest

65.05 USD 0.18 (0.28%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

EQR fiyatı bugün 0.28% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 64.52 ve Yüksek fiyatı olarak 65.62 aralığında işlem gördü.

Equity Residential of Beneficial Interest hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
64.52 65.62
Yıllık aralık
59.41 78.32
Önceki kapanış
64.87
Açılış
64.54
Satış
65.05
Alış
65.35
Düşük
64.52
Yüksek
65.62
Hacim
3.497 K
Günlük değişim
0.28%
Aylık değişim
-0.88%
6 aylık değişim
-9.33%
Yıllık değişim
-13.21%
